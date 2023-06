Polizei Bielefeld

POL-BI: Kein Gurt führt zur Festnahme

Bielefeld (ots)

Ku, BAB A2 Bad Oeynhausen

Am 04.06.2023 wurde gegen 16:30 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizeiwache Herford ein Kleintransporter mit rumänischen Kennzeichen an der Anschlussstelle Bad Oeynhausen-Ost im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Zum Erstaunen der Beamten konnten sie bei der Kontrolle feststellen, dass sich in dem Fahrzeug mit neun Sitzplätzen elf rumänische Personen im Alter zwischen 23 und 50 Jahren befanden. Von den elf im Fahrzeug befindlichen Personen hatten sich acht nicht angeschnallt. Gegen diese wurden Verwarngelder erhoben. Bei einer Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Auskunftssystemen konnte dann noch festgestellt werden, dass zwei Personen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben waren und ein Haftbefehl gegen einen 35-Jährigen besteht. Dieser wurde festgenommen und dem Gewahrsam der Polizeiwache Minden zugeführt. Den restlichen Personen wurde die Weiterfahrt zu zehnt untersagt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell