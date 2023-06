Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und dem Polizeipräsidium Bielefeld zu einer Verfolgungsfahrt mit anschließendem Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Lippe / Bad Salzuflen - Am Samstag, 03.06.2023, kam es nach einer Verfolgungsfahrt zu einem Schusswaffengebrach in der Straße Plaßheide in Bad Salzuflen, infolgedessen der Fahrer des Pkw schwere Verletzungen davontrug.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigten Streifenbeamte der Polizei Herford am frühen Samstag gegen 04:35 Uhr einen Audifahrer am Ortsieker Weg zu kontrollieren.

Der 19-jährige Fahrer kam der Aufforderung anzuhalten nicht nach und beschleunigte sein Fahrzeug, um sich der Kontrolle zu entziehen. Der Herforder fuhr nach Bad Salzuflen in den Ortsteil Holzhausen, wo er in einer Sackgasse zum Stehen kam. Die Herforder und Lipper Beamten stiegen daraufhin aus ihren Fahrzeugen aus, um den Fahrer festzunehmen. Diesem gelang es jedoch mit seinem Wagen zu wenden. Daraufhin fuhr er mit augenscheinlich erhöhter Geschwindigkeit auf die Beamten zu. Die Polizisten machten in dieser Situation von ihrer Schusswaffe Gebrauch und schossen auf den herannahenden Pkw. Dieser kollidierte daraufhin mit einem Streifenwagen. Der Fahrer trug schwere Schussverletzungen davon.

Die Polizisten leiteten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, bevor sie den Fahrer zur weiteren Behandlung an die Rettungskräfte übergaben. Anschließend wurde der Herforder mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Zur Klärung der Hintergründe und des genauen Ablaufs des Geschehens richtete das Polizeipräsidium Bielefeld die Mordkommission "Heide" unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Markus Ickler ein. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell