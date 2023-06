Polizei Bielefeld

POL-BI: Eigentümer von sechs Fahrrädern gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld sucht die rechtmäßigen Eigentümer von mehreren Fahrrädern. Diese melden sich bitte bei der Ermittlungskommission "Sattel" im Kriminalkommissariat 16.

Am Mittwoch, 12.04.2023, wurde ein besprühtes Cannondale Damen-Pedelec in grau sichergestellt. Eine polizeibekannte 27-jährige Bielefelderin war im Bereich der Stadthalle kontrolliert worden. Da der Verdacht bestand, dass das Pedelec gestohlen wurde, stellten die Beamten es sicher.

Ein weißes Pedelec von Biketec AG vom Typ Flyer bemerkte eine Bielefelderin am Sonntag, 30.04.2023 in einer Sammelgarage im Schlüterweg. Ein Eigentümer ließ sich nicht ermitteln.

Ein graues Mountainbike von Cube stellten Beamte am Dienstag, 16.05.2023, in der Herbert-Hinnendahl-Straße, sicher. Ein polizeibekannter 43-jähriger Bielefelder hatte das Rad genutzt und konnte keinen Eigentumsnachweis erbringen.

Eine Melderin informierte die Polizei am Donnerstag, 18.05.2023, über ein herrenloses und neuwertiges Fahrrad, welches auf einem Grundstück in der Herforder Straße, Höhe Feldstraße, stand. Die Beamten stellten das unabgeschlossene schwarz-rote Mountainbike von Zündapp sicher.

Am Donnerstag, 25.05.2023, bemerkten Polizisten in der Herforder Straße, in Höhe der Stadthalle, ein herrenloses Fahrrad in einem Gebüsch und stellten es sicher. Es handelt sich um ein schwarzes Trekkingrad von Ghost vom Typ Panamao 2.

Ein schwarzes Fahrrad der Marke BBF wurde am Freitag, 26.05.2023, in der Johanneswerkstraße, Höhe Küglerstraße, sichergestellt. Das unverschlossene Fundrad stand laut des Melders bereits mehrere Wochen neben einem Mehrfamilienhaus.

Da die sichergestellten Räder bislang keinem Eigentümer zugewiesen werden konnten, werden nun Fotos veröffentlicht. Sollten diese ihr Fahrrad oder Pedelec erkennen, so melden sie sich bei der Ermittlungskommission "Sattel" unter der 0521/545-0. Sobald ein Eigentumsnachweis erbracht ist, kann das dazugehörige Rad abgeholt werden.

