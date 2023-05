Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/ Herten: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Marl

Am Freitag stieg eine bislang unbekannte Frau in ein Haus an der Heyerhoffstraße ein. Sie hebelte ein Fenster auf und verschaffte sich auf diese Weise Zugang. Mit einem E-Roller, den sie anschließend in einem Gebüsch versteckte, sowie mit Schmuck und Schlüsseln flüchtete sie mit einem schwarzen Mountainbike vom Tatort. Während der Tat wurde sie videografiert und auch von Zeugen beobachtet.

Die Frau konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 20 Jahre alt, etwa 1,60 - 1,70m groß, schlanke Statur; rote (ggf. gefärbte) Haare, schwarzen Kapuzenpullover (Kapuze über Hinterkopf gezogen); schwarze Hose; weiße Sneaker-Schuhe.

Im Rahmen eines anderen Einsatzes am Folgetag, an der Karl-Liebknacht-Straße, wurde eine 33-jährige Schermbeckerin festgenommen, die auch im Verdacht steht den hiesigen Einbruch begangen zu haben. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Herten

Unbekannte brachen in der Zeit von Samstagmorgen bis Sonntagabend in einen Kindergarten am Haempenkamp ein. Sie hebelten ein Fenster auf, betraten die Räumlichkeiten und öffneten mehrere Schränke. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Laptops. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell