Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Radfahrer angefahren - Polizei sucht Fahrer mit weißem Auto

Recklinghausen (ots)

Nachdem ein 28-jähriger Radfahrer auf dem Deinighauser Weg angefahren und leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nach dem beteiligten Autofahrer und nach Zeugen. Der Unfall passierte am vergangenen Donnerstag (11. Mai). Der 28-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Weg Richtung Ickern. Er benutzte dafür die Fahrbahn, nicht den Radweg. Nach bisherigen Erkenntnissen kam in der Nähe des Tierheims plötzlich ein weißes Auto aus einem Schotterweg herausgefahren und stieß dabei mit dem Radfahrer zusammen. Der 28-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer oder die Autofahrerin hielt kurz, setzte wohl auch kurz zurück, fuhr dann aber in Richtung Oststraße davon. Der Radfahrer meldete den Unfall am Mittag der Polizei. Der beteiligte Autofahrer bzw. die beteiligte Autofahrerin wird gesucht. Bekannt ist nur, dass es sich um einen weißen Pkw gehandelt hat. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell