Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Senior angefahren - Polizei sucht Fahrer mit silbernem VW

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Freitagmittag im Bereich Bruchweg/Weidestraße einen 75-jährigen Mann angefahren hat. Der Senior aus Recklinghausen war zur Unfallzeit mit seinem "Krankenfahrstuhl" (Seniorenmobil) unterwegs - seine 66-jährige Ehefrau fuhr mit dem Fahrrad daneben. Beide fuhren auf dem Bruchweg Richtung Innenstadt. Als sie die Weidestraße überqueren wollten, wurde der 75-Jährige von einem Auto angefahren, woraufhin sein Fahrzeug umkippte und dadurch nicht nur er, sondern auch seine Frau verletzt wurden. Der Autofahrer soll kurz angehalten, dann aber weitergefahren sein. Nach ihm wird gesucht. Er soll gegen 12.30 Uhr vom Bruchweg in die Weidestraße abgebogen sein. Das Auto wurde als silberner VW Passat beschrieben, auch Teile des Kennzeichens sind bekannt. Darüber hinaus sollen zwei Personen in dem Wagen gesessen haben. Die Polizei sucht (weitere) Zeugen, die Angaben zu dem Unfall selbst und/oder dem Fahrzeug machen können. In erster Linie wird der Halter bzw. Fahrer des Autos gesucht. Die polizeilichen Ermittlungen dazu laufen. Die beiden Senioren wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Außerdem entstand rund 500 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell