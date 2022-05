POL-REK: 220525-4: Zweiradfahrer stürzten bei Dooring-Unfall - Krankenhaus

Bergheim (ots) - Ermittler suchen Zeugen Polizisten haben die Ermittlungen zu einem Einbruch in Bergheim aufgenommen. In der Nacht zu Dienstag (24. Mai) traten Unbekannte die Tür eines Imbisses an der Kölner Straße in Bergheim ein und entwendeten Wechselgeld. In der Zeit von 19.15 bis 10.15 Uhr begaben sich die Täter ersten Erkenntnissen zufolge in das ...

