Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer - Zeugen gesucht - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits in der ersten Pressemitteilung (PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5474525 ) geschildert kam es kurz nach 5:30 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung Inselstraße / Bonadiestraße. Ein 35-jähriger Mann überquerte mit seinem Fahrrad die Straße. Ein Mini-Fahrer konnte dem Radfahrer noch ausweichen, während ein nachfolgender Skoda-Fahrer mit dem Radfahrer kollidierte. Der Mini verunfallte nach dem Ausweichvorgang im angrenzenden Gleisbett, wurde jedoch nur leicht beschädigt. Der 35-jährige Radfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Skoda wurde für die weiteren Unfallermittlungen zunächst sichergestellt und abgeschleppt. Der 50-jährige Skoda-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei 2.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter Tel.: 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen.

