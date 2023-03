Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pfosten herausgerissen und auf Straße gelegt - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Vermutlich in den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags hat eine bislang unbekannte Täterschaft in der Kriegsstraße, Ecke An der Tiefburg einen eisernen Schutzpfosten aus dem Fußgängerbereich vor der Kirche gerissen und ihn längs auf die Fahrbahn gelegt. Ein Fahrradfahrer, der kurz nach 05.00 Uhr auf der Kriegsstraße an dieser Stelle unterwegs war, konnte bei eingeschalteter Fahrradbeleuchtung den dunkelgrauen Pfosten auf dem Straßenbelag erst im letzten Moment erkennen und ausweichen. Er stieg ab, beseitigte das Verkehrshindernis, in dem er den Pfosten wieder provisorisch in die vorgesehene Verankerung einbrachte und informierte die Polizei. Die weiteren Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung hat das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte unter der 06221 45690.

