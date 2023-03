Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Platte Autoreifen - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Im Bereich der Zwingerstraße wurden am vergangenem Wochenende an drei Fahrzeugen die Luft aus den Reifen gelassen. Ein 61-jähriger Autobesitzer alarmierte die Polizei, nachdem er an seinem Auto den Platten feststellte. In dem Zeitraum von Samstagvormittag gegen 09:00 Uhr bis Montagmittag gegen 14:25 Uhr hat eine bislang unbekannte Täterschaft scheinbar die Reifenventile an seinem Auto aufgedreht. Auch konnte eine unbekannte Substanz zwischen Ventil und Ventilverschluss festgestellt werden, sodass die Luft auch mit verschlossenem Ventil wieder entwichen wäre. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann auch an zwei weiteren Fahrzeugen Reifenplatten fest.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat nun die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, aber auch weitere Geschädigte, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

