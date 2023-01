POL-PDLD: Unbelehrbarer Besucher

Hagenbach (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Donnerstag zwischen 02:30 Uhr und 22:30 Uhr einen schwarzen BMW, der in der Habsburgerallee in Hagenbach abgestellt war. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR. Zeugenhinweise in der Angelegenheit werden gerne von der Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen genommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth Lena Wolff ...

