Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Eine Streife der Polizei hat am Donnerstagabend den Fahrer eines Elektrorollers kontrolliert. Der 39-Jährige war in der Zollamtsstraße unterwegs. Während der Überprüfung stellten die Beamten deutliche Anzeichen eines Drogenkonsums fest. Der Mann war nicht in der Lage, eine Urinprobe abzugeben. Deshalb nahm ihn die Polizei mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf den Rollerfahrer kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. |mhm

