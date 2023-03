POL-MA: Weinheim: Einbruch in Baustellencontainer - Zeugen gesucht!

Hockenheim (ots) - Am Montagmittag gegen 14:45 Uhr fuhr eine 26-jährige VW-Fahrerin von der Talhausstraße kommend die Überführungsstraße in Richtung Stadtmitte entlang. Unvermittelt soll eine Fahrradfahrerin oder ein Fahrradfahrer die Straße vom linken Gehweg auf den rechten Gehweg gewechselt haben, weshalb die 26-Jährige mit ihrem Auto in den Grünstreifen im ...

mehr