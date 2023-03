Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Fahrradfahrer verursacht Unfall und fährt weiter - Zeugen gesucht

Hockenheim (ots)

Am Montagmittag gegen 14:45 Uhr fuhr eine 26-jährige VW-Fahrerin von der Talhausstraße kommend die Überführungsstraße in Richtung Stadtmitte entlang. Unvermittelt soll eine Fahrradfahrerin oder ein Fahrradfahrer die Straße vom linken Gehweg auf den rechten Gehweg gewechselt haben, weshalb die 26-Jährige mit ihrem Auto in den Grünstreifen im Kurvenbereich ausweichen musste. Sie konnte zwar einen Zusammenstoß mit der oder dem Radfahrer/ in verhindern, stieß aber mit mehreren Verkehrsschildern zusammen, die, wie ihr VW, beschädigt worden sind. Sie selbst blieb glücklicherweise unverletzt.

Der oder die Fahrradfahrer/ in, die/der nicht näher beschrieben werden konnte, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, das die Ermittlungen aufgenommen hat, unter der Tel.: 06205/ 2860-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell