Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall in Oberroßla

Oberroßla (ots)

Am Dienstag den 19. Juli 2022 gegen 21:00 Uhr kam es in Oberroßla an der Kreuzung Straße der Einheit / Platz des Friedens zu einem Verkehrsunfall. Der 26-jährige Unfallverursacher bog zur Unfallzeit mit seinem Fahrzeug vorwärts von der "Straße der Einheit" nach links in die Straße "Platz des Friedens" ein und fuhr direkt wieder rückwärts über die "Straße der Einheit" um in den gegenüber liegenden "Neuen Weg" einzufahren, um dort zu parken. Dabei übersah der 26-jährige VW-Fahrer die hinter ihm fahrende 19-jährige Simson-Fahrerin. Folglich kam es zu einer Kollision. Es entstand ein leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Simson-Fahrerin und ihr Beifahrer verletzten sich bei dem Zusammenprall leicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell