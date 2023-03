Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Freitagabend gegen 21:40 Uhr fuhr ein 36-jähriger Audi-Fahrer auf der Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Mannheim-Innenstadt, als er mit am Schienenbereich angebrachten Sicherheitsbalken kollidierte. Einige Teile der Balken gerieten durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn, woraufhin ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer diese überfuhr und seinen Pkw beschädigte. Beide blieben unverletzt. Durch die hinzugerufenen Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt konnte bei dem Audi-Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 0,6 Promille. Auf der Dienststelle musste er dann neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben.

An den Fahrzeugen und den Sicherheitsbalken entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell