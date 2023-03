POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug in Vollbrand

Heidelberg (ots) - Im Bereich der Zwingerstraße wurden am vergangenem Wochenende an drei Fahrzeugen die Luft aus den Reifen gelassen. Ein 61-jähriger Autobesitzer alarmierte die Polizei, nachdem er an seinem Auto den Platten feststellte. In dem Zeitraum von Samstagvormittag gegen 09:00 Uhr bis Montagmittag gegen 14:25 Uhr hat eine bislang unbekannte Täterschaft scheinbar die Reifenventile an seinem Auto aufgedreht. ...

