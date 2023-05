Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: U-Haft für Schermbeckerin

Recklinghausen (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen nahm die Polizei am Samstag eine 33-jährige Frau aus Schermbeck, an der Karl-Liebknecht-Straße fest. Der Zeuge informierte gegen 05.40 Uhr die Polizei, nachdem er eine Frau im Garten hat herumschleichen sehen. Als er sie angesprochen hat, ist sie in Richtung Bergstraße davon gelaufen. Die Kollegen trafen die Verdächtige noch auf der Karl-Liebknecht- Straße an. Sie hatte eine Umhängetasche dabei, in der sich diverse Gegenstände befanden. Zwei Gegenstände konnten bereits einem Diebstahl aus einem Auto an der Straße "In den Kämpen" tags zuvor zugeordnet werden. Die weitere Prüfung der mitgeführten Sachen dauert an. Die Beamten stellten Tasche und Inhalt zunächst sicher. Da sich in der Tasche ebenfalls ein Messer befand, wird der Frau im vorliegenden Sachverhalt ein Diebstahl mit Waffen vorgeworfen.

Im Verlauf des Einsatzes geriet die 33-Jährige zudem in den Verdacht, einen Wohnungseinbruch am 12.05., an der Heyerhoffstraße begangen zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurde die Schermbeckerin am Sonntag beim Amtsgericht Gelsenkirchen vorgeführt. Eine Richterin erließ einen U-Haftbefehl, der sofort vollstreckt wurde.

