POL-RE: Recklinghausen: Gegen Baum gefahren - Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Recklinghausen (ots)

Auf der Henrichenburger Straße hat es am späten Sonntagnachmittag einen Unfall mit zwei Schwerverletzten gegeben. Ein 38-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen war gegen 17.40 Uhr in Richtung Castrop-Rauxel unterwegs - in einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Die beiden weiteren Insassen im Auto - eine 35-Jährige Frau und eine 14-Jährige - wurden bei dem Unfall verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Es besteht der Verdacht, dass der Mann betrunken hinter dem Steuer saß. Sein Führerschein wurde sichergestellt, außerdem nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das Auto ist nach bisherigen Erkenntnissen ein "wirtschaftlicher Totalschaden" - der Sachschaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

