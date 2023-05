POL-RE: Bottrop: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots) - An der Kreuzung Sandstraße/Schultenstraße sind am Sonntagnachmittag zwei Autofahrer aus Gladbeck zusammengestoßen. Beide Männer wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 68-jähriger Autofahrer gegen 15.25 Uhr auf der Sandstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Gleichzeitig bog ein 46-jähriger Autofahrer von der Schultenstraße nach links ...

