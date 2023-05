Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mutmaßlicher Drogendealer in U-Haft

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen hat am Donnerstag im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Drogenhandels zwei Wohnungen, einen Kiosk und eine Kleingartenparzelle durchsucht. Diese liegen in den Stadtteilen König-Ludwig und Hochlarmark. Ein 37-jähriger Recklinghäuser war aufgrund von Ermittlungen in den Fokus der Kriminalpolizei geraten. Daraufhin wurden von der Staatsanwaltschaft Bochum Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, die am gestrigen Tag umgesetzt wurden. Dabei fanden die Ermittler u.a. eine nicht geringe Menge an Drogen. Bei den aufgefunden Substanzen könnte es sich nach ersten Einschätzungen um diverse synthetische Drogen, wie Amphetamin und Ecstasy, sowie Marihuana, Haschisch, Amphetaminöl und diverse, nicht zugelassene Potenzmittel handeln. Der Schwarzmarktwert der gefundenen Drogen wird auf 80.000 bis 100.000 Euro geschätzt. Weiterhin stellten die Ermittler einen fünfstelligen Geldbetrag sowie mehrere Waffen, u.a. auch eine scharfe Pistole, sicher. Der 37-Jährige steht nicht nur im Verdacht mit Drogen gehandelt, sondern diese auch hergestellt zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum wurde der Recklinghäuser heute einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen U-Haftbefehl, der sofort vollstreckt wurde. Die Auswertungen und Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell