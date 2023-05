Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

An der Schultenfelder Allee beschädigte ein Unbekannter am Donnerstag, zwischen 9 und 13 Uhr, einen geparkten Mazda X5 und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 2.000 Euro.

Recklinghausen

Einen Schaden von ca. 2.500 Euro hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem weißen Mazda 6. Das Auto stand am Donnerstagnachmittag (16 Uhr) nur wenige Minuten auf dem Parkplatz eines Tiermarktes an der Marienstraße, als es passierte. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell