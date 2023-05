Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Beifahrerin leicht verletzt, Autos nicht mehr fahrbereit

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstag um 14.40 Uhr erlitt eine 22-jährige Beifahrerin aus Wuppertal leichte Verletzungen.

Ein 59-jähriger Autofahrer aus Essen fuhr auf dem Overhagener Feld in Richtung Auf dem Schimmel und kreuzte dementsprechend die Feldhausener Straße. Dabei kollidierte er mit dem Wagen eines 27- jährigen Autofahrers aus Wuppertal, der auf der Feldhauser Straße in Richtung Kirchhellener Straße unterwegs war. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, erlitt die Beifahrerin des Wuppertalers leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus weiter behandelt wurden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7.500 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen, eine Vollsperrung war jedoch nicht erforderlich.

