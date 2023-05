Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Wohnungseinbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Marl

Am Bachackerweg verschafften sich Einbrecher am Mittwoch Zugang zu einem Haus, indem sie durch ein auf Kipp stehendes Fenster griffen und den Hebel umlegten. Sie durchsuchten Schränke nach möglichem Diebesgut, flüchteten aber schließlich ohne Beute. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Der Einbruch ereignete sich zwischen 15.30 Uhr und 22 Uhr.

Dorsten

In der vergangenen Nacht entwendeten unbekannte Täter mehree Kupferrohre. Sie hebelten hierzu das Tor einer Firma am Burenkamp auf und begaben sich so auf das Gelände. Nähere Hinweise auf die Diebe liegen bisher nicht vor. Die genaue Tatzeit liegt zwischen 23.30 Uhr und 6 Uhr.

Gladbeck

Zwischen dem Nachmittag des 10.05.2023 und dem Morgen des 11.05.2023 kam es an dem Kindergarten auf der Ringeldorfer Straße zu einem schweren Diebstahl. Der Bienenfutterautomat, welcher am Zaun des Kindergartens befestigt war, wurde entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. In dem gestohlenen Automaten befanden sich Bargeld und Bienenfutterkapseln.

Recklinghausen

Der Einbruch ereignete am heutigen Morgen gegen 05:35 Uhr auf der Martinistraße. Ein unbekannter Mann schob eine Glastür zum Eingang der Bäckerei gewaltsam nach innen und gelangte so in den Verkaufsraum. Er begab sich in den Kassenbereich und entwendete den Schlüssel zur Kasse. Auf Ansprache eines Zeugen, verließ er das Geschäft und entfernt sich unerkannt vom Tatort. In das Geschäft wurde zuletzt am Sonntagmorgen eingebrochen.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

