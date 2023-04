Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Raubdelikt unter Vorhalt einer Waffe

Gevelsberg (ots)

Ein 19-jähriger Gevelsberger verabredete sich Sonntagnacht (16.04) mit einem ihm flüchtig bekannten Mann. Er stieg gegen 23:10 Uhr in Begleitung seines 20-Jährigen Freundes zu dem Bekannten in einen dunklen BMW, in dem sich noch eine weitere ihnen unbekannte Person befand (Fahrer). Sie fuhren auf den Parkplatz eines Baumarktes an der Hagener Straße in Gevelsberg, auf dem sie offensichtlich durch eine Personengruppe (ca. 7 Personen) erwartet wurden. Unter Vorhalt einer Waffe forderte eine der Personen die beiden Gevelsberger auf, das Fahrzeug zu verlassen und ihre Wertsachen auszuhändigen. Nachdem sie ein Smartphone übergaben, schlugen die Personen auf die jungen Männer ein. Den beiden Gevelsbergern gelang die Flucht in unterschiedliche Richtungen. Nach Angaben der Geschädigten sollen die unbekannten Tatverdächtigen daraufhin in die Luft geschossen haben. Der 19-Jährige klingelte an der Hagener Straße an einem Wohnhaus, an dem ihm ein 35-jähriger Gevelsberger öffnete und ihn herein ließ. Der 19-Jährige verständigte von dort die Polizei. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 20-jährige Freund konnte angetroffen werden, er blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den noch flüchtigen Tatverdächtigen aufgenommen.

