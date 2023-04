Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Fußballtrikot bei Einbruch gestohlen

Breckerfeld (ots)

Am Montag (17.04) brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 17:15 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße ein. Auf bisher nicht geklärte Weise drangen die Täter in die Räumlichkeiten ein und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen ein Fußball Trikot (Borussia Dortmund-Sonderedition Kohle und Stahl), Parfüms sowie eine geringe Summe Bargeld. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht.

