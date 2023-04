Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Einbruch ohne Beute

Sprockhövel (ots)

Am Sonntag (16.04) gelangten unbekannte Täter zwischen 18:30 Uhr und 23:00 Uhr auf bisher unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus an der Mittelstraße. Sie hebelten mit einem unbekannten Werkzeug die abgeschlossene Wohnungstür im zweiten Obergeschoss auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Anschließend wurden die Schränke und Kommoden in der Wohnung durchwühlt. Entwendet wurde nichts.

