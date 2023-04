Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Start der Motorradsaison an der Glörtalsperre

Ennepe-Ruhr-Kreis / Breckerfeld (ots)

Haben Sie sich schon intensiv mit ihrem Motorrad für die kommende Saison beschäftigt? Nach einer langen Schlechtwetterzeit startet bald der Frühling auch mit seinen Temperaturen durch und die Zweiradsaison beginnt.

Doch bevor es auf die Straßen geht, gibt es einiges zu beachten: Geht das Licht? Funktionieren Blinker und Bremse? Wie ist der Zustand der Reifen? Ein verkehrssicheres Motorrad kann überlebenswichtig sein!

Am kommenden Sonntag, den 16. April 2023 findet unser traditioneller Motorradauftakt an der Glörtalsperre statt. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr können Sie sich jede Menge Informationen rund um das Thema Motorrad und Ausrüstung, Geschwindigkeitsmesstechniken, Sofortmaßnahmen am Unfallort sowie Seh- und Reaktionstests verschaffen. Das Team der Verkehrsunfallprävention der Polizei EN sowie andere Partner stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung.

Kommen Sie auf ein unverbindliches Gespräch vorbei. Wir freuen uns auf Sie!

