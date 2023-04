Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Verbündeter greift Polizisten an

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde die Polizei zu einem Randalierer in Silschede gerufen. Gegen 01:45 Uhr informierte eine 33-jährige Gevelsbergerin die Polizei darüber, dass sich ihr Ex-Lebensgefährte aggressiv verhält und ihre Wohnung nicht verlassen möchte. Der 37-jährige Schwelmer wurde vor Ort angetroffen, augenscheinlich stand dieser deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Er reagierte nicht auf die Anweisungen der Polizeikräfte und kam dem ausgesprochenem Platzverweis nicht nach. Die Polizisten mussten den Mann zu Boden bringen und fesseln. Bei dem Transport zum Streifenwagen rief der 37-Jährige im Treppenhaus um Hilfe und machte den ebenfalls an der Anschrift wohnenden 57-Jährigen auf sich aufmerksam. Dieser versuchte die Ingewahrsamnahme des 37-Jährigen zunächst durch wegdrücken der Beamten zu verhindern und schlug anschließend einem Polizisten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der 57-Jährige wurde durch eine weitere Streifenbesatzung ebenfalls in Gewahrsam genommen und ebenso wie der 37-Jährige zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht. Während der Fahrt versuchte der Schwelmer die Polizisten durch Tritte und Kopfschläge zu verletzten. Desweiteren beleidigte er die Kräfte fortwährend. Beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen. Während der 57-jährige nach Abschluss der Maßnahmen die Polizeiwache wieder verlassen konnte, verblieb der 37-Jährige vorerst noch im Polizeigewahrsam. Gegen beide Männer wird nun wegen Widerstand und Beleidigung ermittelt. Bei dem Einsatz erlitten vier Einsatzkräfte leichte Verletzungen, sie blieben jedoch dienstfähig.

