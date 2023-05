Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Trickbetrüger erbeutet Geld von Seniorin

Recklinghausen (ots)

Eine ältere Dame von der Borkenbergestraße wurde von einer unbekannten Telefonnummer angerufen. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und berichtete, dass in letzter Zeit viele Einbrecher in der Gegend unterwegs seien. Aus diesem Grund wollte er von der Seniorin wissen, wie viel Geld, Schmuck und Wertgegenstände sie in ihrer Wohnung aufbewahrt. Im Anschluss forderte er sie auf, die Wertgegenstände und ihre Geldbörse samt Bankkarte in einen Kochtopf vor die Tür zu stellen. Die Polizei bringt dann einen Peilsender an diese an und verfolgt so die Täter, erklärte der Trickbetrüger. Die Seniorin wurde stutzig und fragte, ob er wirklich Polizist sei. Der Anrufer überredete sie, indem er ihr Angst vor möglichen Einbrechern einredete. Während der Mann am Telefon blieb, legte sie dann einige Münzen in den Topf und stellte diesen vor die Haustür. Unmittelbar danach hörte die Dame ein Geräusch vor der Tür und der Topf war weg. Eine Person konnte die Frau nicht sehen. Konkrete Hinweise auf den Täter liegen aktuell nicht vor. Der Anrufer sprach akzentfreies Deutsch.

Wer Hinweise zu dem Anrufer geben kann oder selbst verdächtige Anrufe bekommen hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Die Polizei rät:

- Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über persönliche und finanzielle Verhältnisse. - Staatliche Stellen fordern auf diese Art und Weise niemals Wertgegenstände oder Bargeld. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf. - Sollte Ihnen ein finanzieller Schaden entstanden sein, melden Sie dies umgehend der zuständigen Polizei.

Weitere Infos zum Thema "Betrug" finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

