Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Spiegelschleifer zwischen Reisebus und Lkw - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit seinem Lkw befuhr am Montag, 11.07.2022 gegen 06.15 Uhr ein 53 Jahre alter Mann die B 317 von Hausen in Fahrtrichtung Zell im Wiesental. Dabei kam ihm kurz nach dem Ortsausgang Hausen ein Reisebus entgegen, welcher nach eigenen Angaben zu weit auf seiner Fahrbahn unterwegs war. Es kam zum Kontakt der beiden Fahrzeuge, bei dem der Spiegel des Lkw beschädigt wurde. Der Bus entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden am Lkw beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell