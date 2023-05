Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Eine verletzte Bewohnerin bei Brand in Mehrfamilienhaus

Recklinghausen (ots)

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Augustastr. in Herten ist eine 43-jährige Hausbewohnerin leicht verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Weitere Bewohner blieben unverletzt, sie mussten das Gebäude aber zeitweise verlassen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer gegen 00:44 Uhr ausgebrochen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

