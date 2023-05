Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Zischen dem späten Montagabend und Dienstagvormittag wurde in eine Pizzeria auf der Horster Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden eine Fritteuse, eine Teigmaschine und Bargeld gestohlen.

Auf der Straße Westring sind unbekannte Täter in eine Trauerhalle eingebrochen - und durchsuchten dort einen Aufenthalts- und Büroraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde unter anderem Bargeld gestohlen. Der Einbruch passierte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen.

Haltern am See:

Auf der Lippstraße sind heute am frühen Morgen unbekannte Täter in ein Modegeschäft eingebrochen. Ein Zeuge war gegen 5 Uhr auf den Einbruch aufmerksam geworden - woraufhin zwei Täter in Richtung Hullerner Straße flüchteten. Die Beiden wurden als männlich und schlank beschrieben. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise geben können. Gestohlen wurde Bargeld.

Recklinghausen:

Am frühen Mittwochmorgen wurde in Café auf der Große Geldstraße eingebrochen. Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 4.30 Uhr verdächtige Geräusche gehört und dann einen dunkel gekleideten Mann gesehen, der mit einem Fahrrad in Richtung Steinstraße wegfuhr. Anschließend wurde festgestellt, dass in das Café eingebrochen worden war. Der Theken- und Küchenbereich war durchsucht worden. Ob etwas erbeutet wurde, war zunächst unklar. Es ist der zweite Einbruch innerhalb von zwei Tagen in das Café. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben - sowohl in der Nacht auf Dienstag, als auch in der Nacht auf Mittwoch.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

