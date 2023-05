Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Gladbeck: Unfallfluchten mit Sachschaden - Korrektur für Bottrop

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Dienstag verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro und flüchtete anschließend, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der unbekannte Autofahrer kam dem 37-jährigen Autofahrer aus Bottrop auf der Straße entgegegen gefahren und touchierte dabei seinen Wagen. Der flüchtige Fahrer soll etwa 40 Jahre alt und mit einem schwarzen Volvo Kombi unterwegs gewesen sen. Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr.

Gladbeck

An der Winkelstraße wurde - am Sonntag zwischen 12.30 Uhr und 18.45 Uhr - ein weißer 3er BMW an der Heckstoßstange beschädigt. Der Verursacher fuhr weg, ohne sich zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt etwa 2.300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

