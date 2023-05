POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit - teils hohen - Sachschäden

Recklinghausen (ots) - Eine ältere Dame von der Borkenbergestraße wurde von einer unbekannten Telefonnummer angerufen. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und berichtete, dass in letzter Zeit viele Einbrecher in der Gegend unterwegs seien. Aus diesem Grund wollte er von der Seniorin wissen, wie viel Geld, Schmuck und Wertgegenstände sie in ihrer Wohnung ...

mehr