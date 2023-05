Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Senioren fallen auf Betrüger herein - Polizei sucht mit Fotos nach Tatverdächtigen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach mutmaßlichen Betrügern. Innerhalb weniger Tage wurden in Dorsten zwei Senioren von "falschen Polizeibeamten" hereingelegt. Unter dem Vorwand, in der Nähe seien Einbrecher unterwegs und deshalb müssten Wertsachen in Sicherheit gebracht werden, übergaben die beiden Senioren unter anderem ihre EC-Karten - mit der entsprechenden PIN - an Betrüger. Wenig später wurde dann Geld an Bankautomaten abgehoben. Jetzt wird per Öffentlichkeitsfahndung nach den Personen gesucht. Fotos der Tatverdächtigen und weitere Infos finden Sie im Fahndungsportal unter folgenden Links:

Fahndung 1: https://polizei.nrw/fahndung/105541

Fahndung 2: https://polizei.nrw/fahndung/105506

Wer einen oder mehrere der Männer auf den Fotos erkennt oder weiß, wo sie sich aufhalten, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell