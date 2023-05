Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

An der Schillerstraße wurde bei einer Kinder- und Jugendfreizeitstätte eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Tür zum Gartenhaus auf und erbeuteten einen "Niedrigseilgarten" und ein Laubgebläse. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstagabend (21 Uhr) und Freitagmorgen (9 Uhr).

Dorsten:

In der Nacht auf Freitag wurde beim Berufskolleg an der Halterner Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten Türen von Lagerräumen (neben dem eigentlichen Schulgebäude) auf und nahmen von dort eine Leiter mit. Diese Leiter stellten sie dann ans Schulgebäude und wollten auch dort einsteigen, was aber - auch aufgrund zusätzlicher Sicherungen - nicht funktionierte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 18 Uhr am Donnerstag und Freitagmorgen 7 Uhr Verdächtiges beobachtet haben.

Herten:

Auf der Hubertusstraße sind unbekannte Täter in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eingebrochen. Das Schlafzimmer wurde durchwühlt - und von dort auch Schmuck und Bargeld erbeutet. Der Einbruch passierte zwischen 13.45 Uhr und 14.20 Uhr am Donnerstag.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell