POL-UL: (HDH) Versuchte Brandstiftung - 30-Jährige einstweilig untergebracht

/ Am Sonntag soll eine 30-Jährige eine Bettdecke in einem Gebäude in Heidenheim angezündet haben.

Kurz nach 23.45 Uhr wählte ein Zeuge den Notruf und teilte eine starke Rauchentwicklung in einem Gebäude in der Nördlinger Straße mit. Einsatz- und Rettungskräfte rückten aus. Die Feuerwehr stellte bei ihrem Eintreffen im Hausflur eine angekokelte Bettdecke fest. Bevor das Feuer Schaden anrichten konnte, hatten Bewohner dieses bereits gelöscht. Im Laufe der Ermittlungen ergab sich der Verdacht gegen eine 30-Jährige. Als die Polizei die Frau deshalb vorläufig festnehmen wollte, soll sie eine Schere genommen, die Polizisten bedroht und danach die Schere in Richtung der Beamten geworfen haben. Daraufhin gelang es, die 30-Jährige festzunehmen. Sie wurde zunächst in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Am Dienstag wurde die Tatverdächtige dem zuständigen Richter am Amtsgericht Heidenheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen aufgrund des gesundheitlichen Zustands der Frau deren einstweilige Unterbringung anordnete. Jetzt befindet sich die 30-Jährige in einer psychiatrischen Klinik. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zum genauen Hergang und den möglichen Hintergründen dauern an. Es besteht der Verdacht, dass die Frau für zwei weitere Brandstiftungsdelikte dieses Jahres verantwortlich ist (siehe unsere Pressemitteilungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5465627 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5434633).

