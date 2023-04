Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Polizei kontrolliert Poser

Unnötig Lärm verursachte ein 19-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Kurz nach Mitternacht stand der 19-Jährige mit seinem BMW an einer roten Ampel. Als die Ampel auf grün schaltete, beschleunigte er sein Auto stark und ließ den Motor aufheulen. Aufgrund der Beschleunigung musste an der nächsten roten Ampel wieder stark abbremsen. Wenige Minuten später fuhr der 19-Jährige erneut an der Polizeistreife vorbei. Bei der anschließenden Kontrolle, wurde er auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht. Die Polizisten führten ein verkehrserzieherisches Gespräch mit ihm. Wegen Verursachen von unnötigem Lärm fertigten die Polizisten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den Mann. Er muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 80 Euro rechnen.

Hinweis der Polizei:

Seit dem vergangenen Jahr hat das Polizeipräsidium Ulm ein Postfach eingerichtet, um Privatpersonen oder Gewerbetreibenden die Möglichkeit zu geben, auffällige Fahrer zu melden. Dank zahlreicher Hinweise konnte die Polizei ihre Maßnahmen intensivieren und ging brennpunktorientierter vor. Auch weiterhin können unter der E-Mail-Adresse ulm.pp.poser@polizei.bwl.de Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch oder persönlich entgegen. Die Polizei bittet aber darum, zeitlich dringende Ereignisse nicht per E-Mail, sondern telefonisch zu melden.

+++++++ 0814676 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell