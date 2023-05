Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Lippstadt (ots)

In der Zeit vom 01. Mai, 22:00 Uhr bis 02. Mai, 15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Lippstädter Bahnhofs, angrenzend an den Konrad-Adenauer-Ring, ein Fahrzeug beschädigt. Der rote Alfa Romeo wurde unversehrt in einer Parklücke abgestellt. Als der Fahrzeugnutzer zurückkehrte, stellte er erhebliche Schäden an seinem Pkw fest. Die Art der Beschädigungen deuten auf eine mutwillige Sachbeschädigungen hin und nicht auf einen Verkehrsunfall. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000, bei der Polizei zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell