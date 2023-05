Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrüger machen Beute mit dem "Enkeltrick"

Lippstadt (ots)

Am 02. Mai in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr, erbeuteten bisher unbekannte Täter Schmuck mit einem Schätzwert im fünfstelligen Bereich. Eine 74-jährige Lippstädterin erhielt einen Anruf von einem weinenden Mädchen, die sie für ihre Enkelin hielt. Danach meldete sich eine weibliche Person am Telefon, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Sie erklärte, dass die Enkelin einen Verkehrsunfall verursacht hatte, bei der eine Person verstarb. Damit die Enkelin nicht in Untersuchungshaft muss, wird eine Kaution fällig. Man einigte sich auf die Bezahlung mit Schmuck. Die 74-Jährige wurde angewiesen den Schmuck in eine Kassette zu schließen, die per Kurier abgeholt wird. Eine männliche Person klingelte bei der 74-Jährigen, nahm die Kassette entgegen und händigte eine "Asservatennummer" aus. Der Schlüssel der Kassette wurde bei der 74-Jährigen belassen. Schließlich war die 74-Jährige verunsichert und suchte die Polizeiwache in Lippstadt auf. Dort erstattete sie Anzeige. Sie konnte die unbekannte männliche Person wie folgt beschreiben: Circa 165 cm groß, schlanke Figur, helle Hautfarbe, dunkle kurze Haare und trug eine medizinische Maske. Im Verlauf des Nachmittags gab es weitere ähnliche Anrufe im Bereich Lippstadt. In diesen Fällen wurde das Telefonat durch die Angerufenen sofort beendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder zu einem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000, bei der Polizei zu melden. Seien Sie misstrauisch fremden Anrufern gegenüber und beenden Sie das Gespräch sofort, wenn ihnen etwas seltsam vorkommt! (ja)

