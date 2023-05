Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw im Graben

Erwitte - Schmerlecke-Seringhausen (ots)

Am Dienstag, um 19:25 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Soester Straße in Höhe Lusebrink. Ein 81-jähriger Bad Sassendorfer fuhr mit seinem Mercedes auf der Soester Straße in Richtung Soest. Nach eigenen Angaben war er kurz abgelenkt und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mercedes kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Der 81-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell