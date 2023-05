Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pedelec-Fahrer verletzt

Geseke - Mönninghausen (ots)

Am 2. Mai, um 16:45 Uhr, kam es an der Einmndung Corveyer Straße/Garfelner Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr den parallel zur Corveyer Straße verlaufenden Radweg in Richtung Mönninghausen. Am Ende des Radwegs angekommen, beabsichtige er seine Fahrt über den Garfelner Weg auf der Fahrbahn der Corveyer Straße fortzusetzten. Ein 72-jähriger VW-Fahrer befand sich bereits auf dem Garfelener Weg, kurz vor der Einmündung Corveyer Straße. Der 20-jährige Lippstädter ging davon aus, dass der 72-jähriger Geseker, ohne an der Einmündung anzuhalten, abbiegt. Der VW-Fahrer musste allerdings verkehrsbedingt halten. Der 20-jährige Lippstädter bemerkte dies zu spät und konnte nicht mehr bremsen. Er fuhr mit seinem Pedelec in das Heck des VW`s. Dabei verletzte er sich leicht. Nach bisherigem Ermittlungsstand waren die Bremsen des Pedelecs nicht vollfunktionstüchtig. (ja)

