POL-SO: Einbruch in Wohnhaus

Anröchte (ots) - Gegen 17 Uhr, kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Belecker Straße und der Bundesstraße 55. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Rüthen befuhr die Belecker Straße in Richtung Westen. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich kollidierte sie mit dem vorfahrtberechtigten Nissan eines 59-jährigen Mannes aus Rüthen, der zeitgleich die B 55 in Richtung Norden befuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 53-jährige Beifahrerin des ...

mehr