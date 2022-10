Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Unfall zwischen Trecker und Motorrad - eine Person schwer verletzt

Alfhausen (ots)

Am Sonntag kam es um 13:09 Uhr an der K145 in Alfhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 47-jährige Fahrzeugführer eines Treckers mit Anhänger befuhr die Heeker Straße in Richtung Heeke. Hinter dem Gespann befand sich ein 53-jähriger Motorradfahrer. In Höhe der Straße "Hinter den Kämpen" beabsichtigte der Treckerfahrer nach links abzubiegen. Zeitgleich setzte der hinterherfahrende Motorradfahrer zum Überholen an. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 53-Jährige mit seiner Kawasaki auf einen Grünstreifen aus und stürzte folglich. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei schwer. Am Motorrad entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Blinker am Trecker-Anhänger nicht funktionstüchtig waren.

