Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Milchautomat aufgebrochen

Anröchte - Mellrich (ots)

Am 01. Mai, um 15:55 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Milchautomaten eines Hofes auf der Mittelstraße auf. Eine Zeugin beobachtete wie ein blauer Ford mit drei männlichen Personen auf das Grundstück fuhr. Einer der Personen betrat das Verkaufshäuschen mit dem Automaten und die anderen zwei Personen stellten sich als "Sichtschutz" davor. Kurze Zeit später stiegen alle drei Personen wieder in den Ford und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Schließmechanismus des Milchautomaten war beschädigt und die Geldkassette samt Inhalt fehlte. Die Zeugin schätzte die Personen auf 20 bis 30 Jahre alt, schlank und mit dunklem Haar. An dem Ford befand sich vermutlich ein polnisches Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise zu den verdächtigen Personen und/oder zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02947-91000, bei der Polizei zu melden.

