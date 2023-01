POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Darfelder Markt/ Pyrofontäne beschädigt Fenster

Coesfeld (ots) - Am 30.12.2022, gegen 13.00 Uhr, kam es in einem Geschäft auf der Letter Straße in Coesfeld zu einem Wechselbetrug durch drei zusammen agierende Tatverdächtige (eine männliche und zwei weibliche Personen). Eine der Tatverdächtigen legte zum Bezahlen einer Duftkerze an der Kasse einen Zweihunderteuro-Schein vor. Nachdem die Kassiererin das Wechselgeld herausgab, wurde sie in ein Gespräch verwickelt ...

