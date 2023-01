Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Letter Straße

Wechselbetrug - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Am 30.12.2022, gegen 13.00 Uhr, kam es in einem Geschäft auf der Letter Straße in Coesfeld zu einem Wechselbetrug durch drei zusammen agierende Tatverdächtige (eine männliche und zwei weibliche Personen). Eine der Tatverdächtigen legte zum Bezahlen einer Duftkerze an der Kasse einen Zweihunderteuro-Schein vor. Nachdem die Kassiererin das Wechselgeld herausgab, wurde sie in ein Gespräch verwickelt und zusammen mit den beiden weiteren Tatverdächtigen abgelenkt. Nachdem die drei Personen den Laden wieder verlassen hatten, fehlte der Zweihunderteuro-Schein und das Wechselgeld.

Die Zeugin beschreibt die drei Tatverdächtigen wie folgt:

1. Frau (welche ursprünglich die Duftkerze kaufen wollte und den 200-Euro-Schein mitführte)

- etwa 40 Jahre alt - ca. 1,70m groß - schwarze Haare (zum Zopf gebunden) - trug eine dunkelgrüne Jacke - führte eine braune Geldbörse mit sich

2. Frau (welche zunächst dazustieß)

- etwa 40 Jahre alt - schwarzes Tuch um die Haare gebunden - circa 1,60m groß

Mann:

- etwas jünger als die Frauen - etwa 1,90m groß - schwarze Haare - 3-Tage-Bart - trug eine weiße Wellensteynjacke - dunkelblaue Jeans

Alle drei Personen hätten ein südländisches Erscheinungsbild gehabt. mit gebräunter Hautfarbe. Die Personen hätten nur gebrochen bis kaum Deutsch gesprochen und sich untereinander mit einer von der Zeugin unerkannten Sprache unterhalten.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

