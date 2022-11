POL-PDMY: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

L10, Kirchwald/Langenfeld (ots) - Am heutigen Tag, Freitag, den 25.11.2022, gegen 13:55 Uhr, ereignete sich in dem Streckenabschnitt der L10 zwischen den Ortslagen Langenfeld und Kirchwald ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. In diesem Zusammenhang befuhr einen Lkw (Mobilkran) die L10 aus Fahrtrichtung Langenfeld kommend in Fahrtrichtung Kirchwald. Zu diesem Zeitpunkt befuhr in entgegengesetzter Fahrtrichtung ein Linienbus ...

