Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (29.12.22) in ein Haus an der Straße Sporksfeld in Bösensell eingebrochen. Zwischen 12.45 Uhr und 18.20 Uhr schlugen sie das Wohnzimmerfenster ein und hebelten daraufhin das Fenster auf. Bisher steht fest, dass die Einbrecher Bargeld erbeutet haben. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

